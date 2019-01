Sarah Wiener kritisiert Mandelmilch und erntet Shitstorm

Außerdem holt Wiener gegen vegane Industrieware mit chemischen Zusätzen aus: "Weniger schlecht heißt aber nicht gut und schon gar nicht besser. Die Welt besteht nicht nur aus Emissionen, Wasserverbrauch und Klimabilanz. Schwarz und Weiß. Wer seinen Fußabdruck gegen null bringen will, schafft sich am besten selbst ab. Das ist am effizientesten."

Statt andere für das eigene Fehlverhalten verantwortlich zu machen, plädiert sie für ein harmonisches Miteinander: "Ein erfülltes Leben beinhaltet Vielfalt, Schönheit und ein harmonisches Miteinander von Pflanze, Mensch und Tier. Dazu braucht es meiner Meinung nach Demut und Respekt vor dem Lebendigen und der Schöpfung und den Willen zur Transformation zu einem Gleichgewicht, dass wir verloren haben."