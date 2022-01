Grüne mit Esoterik-Faible: "Ich war absolut entsetzt"

Der grüne Klub distanziert sich: Es handle sich um keine Parteiinitiative, und es sei auch nur eine verschwindend geringe Zahl an Grünen dabei. Da Petrovic keine Funktion innehabe, sich bei ihren Auftritten von den Grünen distanziere und seit Längerem ihre Mitgliedschaft ruhend gestellt hat, sei ein Parteiausschluss nicht nötig.

Dennoch: Der Fall Petrovic befeuert das Klischee, ein Teil der Grünen sei wissenschaftsfeindlich und esoterisch angehaucht. Trifft es zu? In den 1990er-Jahren etablierte sich die Grüne Alternative als jene links-ökologische "Grünen"-Partei, die heute mit der ÖVP regiert. Der rechte Flügel der Grünen ging in den Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ) auf – einige zog es auch zur FPÖ. "Die Hauptströmung der Esoteriker ist in den 90er-Jahren in die VGÖ abgedriftet", resümiert Öllinger. Die Grünen hingegen hätten klar Stellung bezogen, sich für Organspende und Gentechnik in der Medizin ausgesprochen.

In einem Punkt gebe er Petrovic aber recht, sagt der dreifach geimpfte Öllinger: "Dass die Pharmaunternehmen finanziell nicht für mögliche Nebenwirkungen der Impfung haften, sondern diese auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, finde ich jenseitig." Deshalb, und weil er eine zusätzliche Radikalisierung der Impfgegner befürchtet, sei er auch gegen eine Impfpflicht, meint Öllinger.