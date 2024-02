Hier, im Erholungsgebiet im Osten von Wien, hat sie ihre politischen Wurzeln, sagt sie beim Spaziergang. Einige ihrer früheren Mitstreiter, ihrer „Fam“ (Familie), spazieren mit. Beim Foto-Stopp am Josefsteg stellen diese sich auf die gegenüberliegende Seite. „Aus Prinzip“, sagt einer, und alle lachen.

Lernprozess

Dass Lena Schilling eines Tages für die Grünen bei einer Wahl antreten – quasi von der Systemkritik ins System wechseln – würde, war vor sechs Monaten nicht absehbar. „Die Leute, die bei Fridays for Future aktiv sind, würden im Jahr 2023 niemals zu den Grünen gehen. Der Grund ist einfach: Wir trauen ihnen nicht mehr zu, dass sie das, was sie versprochen haben, auch halten“, sagte sie in einem Interview im September 2023.

Und jetzt?

Schilling spricht von einem Lernprozess. So habe sie etwa gelernt, wie politische Prozesse ablaufen, wer wofür zuständig ist, wie Kompromisse und Lösungen zustande kommen. „Es ist halt alles etwas komplizierter, als man glaubt“, erkennt sie mittlerweile an.