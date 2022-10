"Grüne Atomkraft": Gewessler sieht Erfolgschancen für Klage gegen EU

"Die Entscheidung, Atomkraft und Gas in die Taxonomie-Verordnung aufzunehmen wird den europäischen Bemühungen für eine gute und klimafreundliche Zukunft nicht gerecht", sagte Gewessler am Montag bei einer Pressekonferenz. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges dürfe es "kein Greenwashing-Programm für Investitionen in Atomkraft und fossiles Gas geben".

Gewesslers Kritikpunkte

Der KURIER berichtete bereits über Gewesslers zentrale Kritikpunkte. Zum einen klagt Österreich dagegen, dass auch Kernenergie die Vorgaben der Taxonomie-Verordnung erfüllen soll. Kernenergie richte "signifikante Umweltschäden" an, wie die Reaktorunglücke in Tschernobyl oder Fukushima zeigen würden. Atomkraft sei veraltet, "gefährlich und mit unkalkulierbaren Risiken verbunden", meint Gewessler. Auch die Frage der Endlagerung von radioaktivem Material sei noch nicht gelöst.

Auch Erdgas sei klimaschädlich, kostengünstige Erneuerbare Energien stünden bereits zur Verfügung, heißt es weiter. Eine Zertifizierung von Gas als nachhaltig sorge für schädliche Parallelstrukturen bei Investitionen und zögere die notwendige Energiewende in Europa sinnlos hinaus, argumentiert das Ministerium.