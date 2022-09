Schwarzenegger pro Atomkraft: "Ausstieg war ein Fehler"

US-Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat sich auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg f├╝r Atomkraft ausgesprochen. "Ich denke, dass wir weit zur├╝ck in den 70ern und 80ern den gro├čen Fehler gemacht haben, Kernkraft auslaufen zu lassen", sagte der aus der Steiermark stammende ehemalige Gouverneur Kaliforniens am Sonntag auf der Gr├╝ndermesse "Bits & Pretzels" in M├╝nchen.

Den Europ├Ąern sagte der ehemalige Gouverneur mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: "Ihr habt euch sehr, sehr verwundbar gemacht, euch in Bezug auf Energie auf Russland zu verlassen."

Umweltsch├╝tzer haben "Fehler gemacht"

Umweltsch├╝tzer h├Ątten es beim Atomausstieg gut gemeint, aber einen Fehler gemacht. Es stimme, bei der Kernenergie k├Ânnten Unf├Ąlle passieren, sagte Schwarzenegger. Aber die Zahl der Toten bei Nuklearunf├Ąllen sei vernachl├Ąssigbar im Vergleich zu denen, die durch Umweltverschmutzung und Klimawandel sterben w├╝rden. Atomkraftwerke arbeiten nahezu CO2-neutral, allerdings werden zum Beispiel beim Uranabbau Treibhausgase ausgesto├čen.

Schwarzenegger setzt sich seit langem f├╝r Umweltschutz ein. Mit seinen Bem├╝hungen als Kaliforniens Gouverneur habe er ein Paradebeispiel f├╝r die USA und letztlich den Rest der Welt schaffen wollen, sagte er am Sonntag. "Fossile Brennstoffe sind der Feind."