Grün oder Blau: Mit wem kann Kurz besser?

Bei genauerem Hinsehen gibt es bei der Migration aber gravierende Unterschiede. Die Grünen haben die restriktive Linie der türkis-blauen Regierung stets kritisiert. Sollten unter Türkis-Grün zum Beispiel Flüchtlingsschiffe in den Mittelmeerstaaten Italien oder Malta landen – was so gut wie sicher ist –, gäbe es bei der Frage der Umverteilung wohl Brösel.

Eine andere Frage, die für die Grünen von hohem Symbolwert ist, sind die Asylwerber in Lehre. Für die derzeit knapp 900 Lehrlinge, die kein Asyl bekommen haben, hat die ÖVP zwar eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt: Sie sollen die Lehre abschließen dürfen. Die Grünen wollen ihnen mit Hinweis auf den Fachkräftemangel aber eine langfristige Zukunft in Österreich ermöglichen.

Auch bei der Frage, ob Hilfstätigkeiten von Asylwerbern mit 1,50 Euro pro Stunde gedeckelt werden sollen, sowie bei der vorsorglichen Haft gegen angeblich gefährliche Asylwerber waren die Rollen klar verteilt. Für letztere warb die ÖVP und sprach von "Sicherungshaft", die Grünen sahen eine "Präventivhaft" und lehnten sie entschieden ab.