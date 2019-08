Wahlprogramm: Grüne fordern harte Klimaschutz-Maßnahmen

Wesentlich ist für die Grünen eine „einkommensneutrale CO2-Bepreisung“ samt Ökobonus. Zur Erklärung: Alles, was Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt, soll besteuert werden. Das Geld soll aber nicht ins Budget fließen, sondern in Form eines Ökobonus in der Höhe von 500 Euro wieder an die Bevölkerung zurückfließen. Wer also mehr emittiert, würde draufzahlen, wer ökologisch lebt und wenig CO2 verursacht, kann sogar finanziell profitieren.

Angriff auf die Pendlerpauschale

Das Wort „Pendlerpauschale“ findet sich zwar nicht im Wahlprogramm, die Grünen haben diese Förderung schon lange im Visier und sprechen in ihrem Programm von einem „raschen Abbau von umweltschädlichen Subventionen“ – und da meint die Wissenschaft vor allem die milliardenschwere Pendlerpauschale, die keine ökologische Komponente hat.