Kurz will Bundesheer "ausreichendes" Budget geben

„Nachdem wir in der Bundesregierung bereits wichtigen Investitionen in die Neuanschaffung von technischen Geräten für das Bundesheer beschlossen haben, wollen wir auch in einer neuen Regierung die budgetären Mittel des Bundesheers erhöhen“, zitiert die ÖVP Parteichef Sebastian Kurz: „Die Aufgabenfelder der Landesverteidigung werden trotz geänderter Rahmenbedingungen umfangreicher und vielfältiger. Dafür braucht es ein ausreichendes Budget“, kündigt er eine „spürbare“ Budgeterhöhung an, ohne in Budget-Details zu gehen.