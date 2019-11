Am Vorabend des 17. Mai kursiert eine schräge Geschichte: Der mehrfach verurteilte Neonazi Gottfried Küssel deutet in einem Interview in einer rechtsextremen deutschen Zeitung an, er habe unerfreuliches Material über Heinz-Christian Strache. Der KURIER fragt am Morgen des 17. Mai bei der FPÖ nach. Und hört über Dritte nur: Strache sei „wie gelähmt“.