Gewessler hält an Koalition mit ÖVP fest

ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hatte zuletzt behauptet, die Initiative komme "einer Enteignung gleich". Ohne die Volkspartei zu nennen, entgegnete Gewessler auf die Kritik, dass es zum Glück nicht gelungen sei, die kleinbäuerliche Landwirtschaft für die Interessen der industriellen Landwirtschaft einzuspannen, die gegen das Gesetz opponiert hätten.

➤ Mehr dazu: Warum Gewessler beim EU-Renaturierungsgesetz nicht zustimmte

"Wir haben in den letzten dreieinhalb Jahren mehr Klimaschutz gemacht, als in den drei Jahrzehnten davor", erklärte Gewessler ihr festhalten an der Regierungskoalition, zwischen deren Parteien es zuletzt immer wieder zu Streit und wechselseitigen Vorwürfen kam. Der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) warf sie vor, mit einer "Einteilung in normal und abnormal" zur Spaltung der Gesellschaft beizutragen.

➤ Mehr dazu hier: "Präfaschistoid"-Debatte: Keine Entschuldigung von Kogler