Gesundheitsministerium: Ein Atom-Experte als Corona-Manager

In seine Zuständigkeit fallen dann auch der öffentliche Gesundheitsdienst, das Impfwesen, die Seuchenbekämpfung und das Krisenmanagement – eben die Umsetzung der Corona-Strategie des Bundes. Der "Chief Medical Officer“ soll zudem zwischen Ministerium und den Gesundheitsbehörden der Länder koordinieren und in der breiten Öffentlichkeit Sprachrohr in Gesundheitsbelangen sein.