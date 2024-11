Kranke Kasse: ÖGK hat Verluste von über vier Milliarden Euro bis 2028

ÖGK-Obmann Andreas Huss dazu: "Die offizielle Vorschaurechnung zeigt, dass die ÖGK auch in den nächsten Jahren strukturell im Minus steckt. Das beweist, dass das Krankenkassensystem in einer Zeit mit Bevölkerungswachstum, älter werdender Bevölkerung, größerem Aufgabenspektrum auch durch die nötige Spitalsentlastung zusätzliches Geld braucht.“

Ruf nach mehr Geld für Leistungsausbau

Gleichzeitig würden nicht ausreichend Mittel für die Verlagerung der Leistungen von den Spitälern in den niedergelassenen Bereich bereitgestellt: "Im Finanzausgleich wurde zwar von einer deutlichen Ambulantisierung der Versorgung gesprochen, aber der Grundsatz, dass das Geld der Leistung folgen muss, wurde nicht realisiert. Obwohl die Belagstage in den Krankenhäusern in den letzten zehn Jahren um bis zu 30 Prozent zurückgegangen sind, bekamen die Spitäler doppelt so viel Geld wie die niedergelassene Versorgung", sagt Huss. "Die kommende Regierung muss die bereits beschlossenen Priorisierungen nun endlich auch mit den nötigen Geldmitteln hinterlegen."

Er wiederholt seine Forderung nach jährlich mindestens einer Milliarde Euro zusätzlich – durch die Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags des Staates für Pensionisten.