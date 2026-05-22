Was sich bei Österreichs Gesundheitssystem alles ändern soll

Eine völlige Neuaufstellung des teuren und mitunter sehr ineffizienten Gesundheitssystems hat sich die Dreierkoalition im Rahmen der „Reformpartnerschaft“ vorgenommen. Bis dato läuft der Prozess, in dem auch Länder und Sozialpartner eingebunden sind, eher schleppend: Jüngste Wortmeldungen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) deuten darauf hin, dass große Würfe eher nicht zu erwarten sind.

Solche mahnt nun allerdings auch der Rechnungshof ein. In seinem 40-seitigen Themenpapier „Gesundheitssystem 2040“ listet er, abgeleitet von seinen Prüfungen, 15 konkrete Vorschläge für eine umfassende Reform auf. Er pocht gleichzeitig auf verbindliche Zeitvorgaben für die Umsetzung.

„Angesichts der bevorstehenden Verhandlungen zum nächsten Finanzausgleich und der Vorarbeiten für die im Jahr 2030 beginnende nächste Planungsperiode für die Strukturpläne Gesundheit halten wir es für zeitkritisch, jetzt eine Zielstruktur für das Gesundheitssystem 2040 zu entwickeln, die Finanzierung daran auszurichten und in die richtigen Bahnen zu lenken“, so Margit Kraker, Präsidentin des Rechnungshofes.