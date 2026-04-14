Gesundheitsreform: Widerstand gegen Zentralisierungspläne

Immer mehr Details sickern zur geplanten Gesundheitsreform durch. Auch rund um die zentrale wie heikle Frage, wie die Versorgung künftig geplant, gesteuert und finanziert werden soll.

Aktuell besteht noch ein massives Kompetenzen-Wirrwarr: Für die Spitäler sind im Wesentlichen die Länder zuständig, für den niedergelassenen Bereich die Sozialversicherungen. Beide Bereiche sind zu wenig aufeinander abgestimmt, was das System teuer und ineffizient macht.

Die Regierung hat Experten beauftragt, Reformmodelle zu entwickeln, die als Diskussionsgrundlage dienen sollen. Beteiligt waren unter anderem Herwig Ostermann (Gesundheit Österreich GmbH), sowie die Ökonomen Holger Bonin (IHS) und Ulrike Famira-Mühlberger (WIFO). Herausgekommen ist ein rund 40-seitiges Papier mit drei Varianten.

Drei Modelle

Die erste sieht eine starke Zentralisierung vor: Die gesamte Finanzierung würde über einen beim Bund angesiedelten Fonds erfolgen. Wobei es schon noch bei den Ländern bzw. Regionen liegen würde, ihren jeweiligen Versorgungsbedarf zu definieren.

Eine derartige Zentralisierung wird von vielen Experten nicht zuletzt angesichts der geringen Größe Österreich seit langem gefordert. Allerdings dürfte gerade dieses Modell wenig Chancen auf eine Umsetzung haben, wie aus Verhandlerkreisen zu hören ist. Demnach würde sich vor allem aus den Sozialversicherungen bzw. den darin vertreten Sozialpartnern Widerstand regen, die in diesem Modell ihre Entmachtung sehen.

Eine zweite Variante sieht dafür eine zentrale Rolle der Sozialversicherungen vor, die dafür verantwortlich wären, über einen Bundesfonds die Gesundheitsleistungen einzukaufen.

Das dritte Modell sieht formell eine Steuerung durch den Bund vor, wobei die Rolle der Bundesländer weiterhin sehr stark bliebe. Es ähnelt somit dem Papier, das die beiden ÖVP-Landeshauptleute Anton Mattle (Tirol) und Markus Wallner (Vorarlberg) zuletzt ins Spiel gebracht hatten.