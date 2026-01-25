Drei Rezepte für ein besseres Gesundheitswesen

18 Monate haben sich die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Gemeinden Zeit gegeben, um unter dem Titel „Reformpartnerschaft“ die Verwaltung effizienter und kostengünstiger zu machen. Obwohl der Reformprozess mehrere Themenfelder umfasst, dominiert kurz vor Halbzeit nur eines die öffentliche Debatte: Die Gesundheit.

Sie ist ein Paradebeispiel für ineffiziente Steuerung und Finanzierung: Hier die Länder, die für die Spitäler zuständig sind, dort die für den niedergelassenen Bereich verantwortlichen Sozialversicherungen. Dazwischen der Bund, der sich gegen die anderen Akteure kaum durchsetzen kann.

Inzwischen liegen drei Vorschläge auf dem Tisch, wie die Gesundheitsversorgung neu aufgestellt werden könnte. Ein Überblick samt Bewertung:

Alles zum Bund:

Als Erstes aus der Deckung wagte sich Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), die im Oktober forderte, die gesamten Gesundheitsagenden, also auch die Spitäler, sollten in die Kompetenz des Bundes wandern. Später deutete auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an, dass dies seine präferierte Variante wäre. „Das würde vieles vereinfachen“, sagt Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am IHS. „Allein schon dadurch, dass die Gesundheitsversorgung ausschließlich über Bundesgesetze geregelt würde.“ Zugleich vermisst er bei Edtstadlers Vorstoß konkretere Details. „Etwa wem dann die Spitäler gehören: Wären sie dann im Eigentum des Bundes? Kommen sie in eine Regionalgesellschaft?“ Generell, auch international, gehe jedenfalls der Trend dahin, Krankenhäuser wegen der einfacheren Finanzierbarkeit in höheren Verwaltungsebenen anzusiedeln. „Aus diesem Grund gibt es auch bei uns kaum mehr Gemeindespitäler“, so der Experte.