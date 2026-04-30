Künftig nur mehr mit Überweisung zum Facharzt?

Noch gibt es keine Konzepte, die auch nur annähernd spruchreif wären. Das hindert die Wiener Ärztekammer nicht, vorsorglich ein Veto einzulegen. Prävention ist schließlich wichtig.

Worum geht es? Im Zuge der aktuell verhandelten Gesundheitsreform wird unter anderem darüber nachgedacht, wie künftig die Patientenströme besser gelenkt werden können. Sprich: Die Patienten dort versorgt werden, wo sie hingehören. Denn allzu oft werden Kranke mit leichteren Beschwerden im Spital (bzw. in der Spitalsambulanz) aufgenommen, obwohl sie (kostengünstiger) auch beim niedergelassenen Arzt behandelt werden könnten. Und viele Patienten suchen eigenmächtig einen Facharzt auf, obwohl ihnen genauso gut ein Hausarzt helfen könnte.

Bevor vor zwei Jahrzehnten die eCard eingeführt wurde, war das nicht ohne Weiteres möglich. Im Rahmen des alten Krankenschein-Systems konnte man als Patient nur sehr eingeschränkt ohne Überweisung durch den Hausarzt einen Facharzt-Termin in Anspruch nehmen.

Tatsächlich wird nun die Wiedereinführung einer Überweisungspflicht diskutiert, bestätigt man im Gesundheitsministerium. Ob und wann sie kommt: ungewiss.