"Genug ist genug": Kurz verkündet Ende von Türkis-Blau und Neuwahlen

Nun ist es fix: Die erste türkis-blaue Regierung unter Sebastian Kurz ( ÖVP) ist nach gut eineinhalb Jahren Geschichte. Es wird Neuwahlen geben. Die Affäre um das Ibiza-Video von Heinz-Christian Strache, die am Freitagabend ausgebrochen ist, führte nur einen Tag später zum Ende der Koalition.

"Genug ist genug", sagte Kurz in seinem Pressestatement, das ab 19:45 Uhr live übertragen wurde. Er möchte in Zukunft ohne "Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale" regieren können. Derzeit sehe er dafür keine Option. Die FPÖ könne das nicht, die SPÖ wolle nicht mit der ÖVP regieren und die Kleinparteien seien zu klein.

Kurz spricht sich für vorgezogene Wahlen "zum schnellstmöglichen Zeitpunkt" aus und habe auch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen darüber in Kenntnis gesetzt. Wenn man den Fristenlauf berücksichtigt, wäre der früheste Zeitpunkt der Wahl am 18. August.

"Musste vieles in Kauf nehmen"

In dem rund zehn Minuten langen Statement, das schon beinahe wie eine Wahlrede anmutete, berichtete Kurz zu Beginn, was seine Regierung bisher aus seiner Sicht für das Land geleistet habe. Es klang aber auch Frust durch. "Ich musste vieles in Kauf nehmen", so Kurz. Rattengedicht, immer wiederkehrende Einzelfälle, "mir ist es sehr schwer gefallen, das alles runter zu schlucken", sagte Kurz.

Verhandlungen am Nachmittag

Zunächst ist sein Auftritt für 14 Uhr erwartet worden. Am Nachmittag gab es aber noch Verhandlungen, möglicherweise, um die Koalition zu retten. Laut FPÖ-Kreisen wollten die Freiheitlichen ihren Innenminister Herbert Kickl nicht opfern, um die Koalition beizubehalten, berichtete die APA. Die ÖVP soll nicht nur Kickls Abgang verlangt haben, sondern darüber hinaus, ihr ehemaliges Kernressort, das Innenministerium, wieder zu bekommen.

Harte Probe

Kurz ist mit der Regierungskrise erstmals auf eine harte Probe gestellt. Er ist vor eineinhalb Jahren angetreten, um Österreich nach vorne zu bringen, und er hat den Österreichern erklärt, dass das am besten mit der rechtspopulistischen FPÖ und deren Chef Strache als Vizekanzler geht.