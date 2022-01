Gelder für Kindergärten werden "im Blindflug" neu verhandelt

Die Einführung von einheitlichen Qualitätsmindeststandards sei angedacht, heißt es aus dem Bildungsministerium. Auch eine Zusammenführung der Sprachförderkonzepte der neun Bundesländer sowie mehr Plätze für unter Dreijährige stünden auf der Agenda.

Bildungsforscherin Barbara Herzog-Punzenberger von der Uni Innsbruck fasst das Problem so zusammen: Zu oft kämen Frauen in prekäre Situationen, weil sie keinen Kindergartenplatz für ihr Kind bekommen. Fehlende Kinderbetreuung sei einer der Hauptgründe für Abwanderung vom Land in die Städte. Viele Schließtage in Schulferien seien ein weiteres großes Problem, ebenso die fehlende Kompetenz der Pädagoginnen, mit der Mehrsprachigkeit der Kinder und deren Familien umzugehen.

Und es gehe darum, zu verhindern, dass – wie es der nationale Bildungsbericht beschreibt – bei der Schuleinschreibung die Kinder einen Leistungsunterschied von dreieinhalb Jahren haben. „All das könnte durch einen hochqualitativen Kindergarten verhindert werden.“