Warum sich viele Patienten lieber in Wiens Spitälern behandeln lassen

Ursachenforschung

Bleibt die Frage, warum es überhaupt so viele Patienten aus NÖ nach Wien zieht, zumal sie sich dort häufig Operationen unterziehen, die auch in den niederösterreichischen Krankenhäusern angeboten werden. Allen voran Routine-Eingriffe wie Hüft- oder Star-Operationen. An mangelnder Versorgungsqualität und -quantität würde es jedenfalls nicht liegen, wie man im Büro Schleritzko betont: Selbstverständlich könnten derartige elektive Eingriffe auch in den niederösterreichischen Kliniken durchgeführt werden. „Wenn jedoch ein Privatarzt aus Perchtoldsdorf in einer Wiener Klinik, operiert, dann ist das die Entscheidung des Arztes“, betont ein Sprecher.