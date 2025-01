Zwei-Klassen-Medizin in Wien: „Gastpatienten“, bitte warten

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bleibt auch am Beginn des Wahlkampfs in Wien dabei. Zum KURIER sagte er am Sonntagnachmittag: „Es gibt in vielen Bereichen Wartezeiten, die wir für die Wiener Patienten und Patientinnen verkürzen wollen.“

Daher denke er jetzt nicht nur daran, Obergrenzen für sogenannte „Gastpatienten“ aus Niederösterreich und dem Burgenland einzuführen, sondern auch getrennte Wartezeiten.