Hacker denkt an weitere Verschärfungen für Gastpatienten

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) denkt nach der Obergrenze über weitere Verschärfungen für Operationen von Gastpatienten aus anderen Bundesländern in Wiens Spitälern nach. "Es ist denkbar, getrennte Wartezeiten einzuführen", sagte Hacker in der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Patienten aus anderen Bundesländern müssten dann länger auf einen Operationstermin warten als jene aus Wien. "Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht", schränkte Hacker ein.