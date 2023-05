Spitäler: Hacker will mehr Mitbestimmung und Wahlärzte einschränken

Im Streit um den akuten Personalmangel in Wiener Spitälern hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwochabend in der ZIB2 seine Forderung nach mehr Mitbestimmung der Länder erneuert. Und er sprach sich ebenfalls erneut für eine Regulierung des Wahlarzt-Systems in Österreich aus.

Angesprochen auf die im europaweiten Vergleich hohe Anzahl an Ärzten in Österreich, verwies Hacker auf die Besonderheit der Privatordinationen hierzulande: "So etwas gibt es in anderen Ländern nicht. Da ist die Frage, ob man so etwas zulässt" Er könne sich etwa vorstellen, Wahlarzt-Ordinationen nur bei gleichzeitiger Vollanstellung in einem Krankenhaus zuzulassen. Oder die teilweise Refundierung von Kosten durch die Gesundheitskasse zu überdenken: "Wenn schon privat, dann ganz." Hacker: "Das System braucht jedenfalls eine Regulierung."