Fußi am "Pranger"? "Heute passiert es mir, morgen normalen Bürgern"

Innenministerium: "Missverständnis"

Ein Sprecher des Innenministeriums bedauerte gegenüber dem Standard, dass die Prüfung der Klage auf der Website veröffentlicht wurde. Das sei nicht beabsichtigt gewesen, es handle sich um ein Missverständnis. Die Website des Ministeriums war zuvor wegen eines Hardwarefehlers einige Tage offline gewesen. Mit der Wiederherstellung der Website seien "heute die Inhalte von Stand Sonntag" dargestellt worden. Aussendungen würden automatisiert auf der Website aufscheinen: Es habe sich also um eine alte Version und um keine Provokation gehandelt.

Unmissverständlich war jedenfalls der Ton, den das BMI in Aussendungen gegen Fußi an den Tag legte. "Unsere Polizei derart zu beleidigen und für Provokationen und Selbstinszenierung zu missbrauchen – das ist an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten", polterte VP-Gemeinderat Hannes Taborsky.