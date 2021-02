Glatteis in Wien-Fünfhaus: Fußgänger zwischen Autos eingequetscht

Am Mittwoch kam es in den frühen Morgenstunden zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem 26-jährigen Fußgänger bei einer Tankstelle in der Gablenzgasse. Der 42-jährige Pkw-Lenker befand sich gegen 6.22 Uhr auf der Zufahrt zur Zapfsäule, als er, laut ersten Erhebungen der Polizei, auf Grund der eisigen Fahrbahnverhältnisse mit dem 26-Jährigen zusammenstieß.

Der Fußgänger wurde dabei gegen ein stehendes Auto gedrückt. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen am Unterkörper und musste in ein Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen enstanden Sachschäden.

