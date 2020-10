Frühere FPÖ-Politikerin Barabar Kappel unter Betrugsverdacht

Die Aufregung war groß als der KURIER Ende 2019 über dubiose Geldflüsse an die frühere FP-Abgeordnete Barbara Kappel berichtete. Ein bulgarischer Unternehmer S. soll zumindest 55.000 Euro, laut seinen Aussagen sogar 75.000 Euro an Kappel für den EU-Wahlkampf 2019 bezahlt haben.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt mittlerweile gegen Kappel wegen des Verdachts des schweren Betrugs und wegen des Verdachts der Verleumdung von HC Strache.

Laut Aktenlage soll Kappel einer bulgarischen Unternehmergruppe mit geschäftlichen Interessen in Österreich mitgeteilt haben, dass ihre Nominierung für das Europawahl 2019 an die Bedingung einer Parteispende an die FPÖ (100.000 Euro) geknüpft sei. Kappel soll gesagt haben, Strache fordere das Geld.

Nun steht sie im Verdacht die Bulgaren getäuscht und sich selber bereichert zu haben. Denn HC Strache hat der Staatsanwaltschaft Wien mitgeteilt, dass die FPÖ-Parteispitze „zu keinem Zeitpunkt beabsichtigte, Kappel für die EU-Wahl 2019 zu nominieren". Sie soll von der Parteilinie abgewichen „und politisch nicht mehr tragbar“ gewesen sein. Diese Entscheidung sei Kappel von der FPÖ-Parteispitze im Dezember 2018 mitgeteilt worden.