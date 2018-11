Frontex: Europa lässt sich seinen Grenzschutz was kosten

„Der Schutz der europäischen Außengrenzen“ und „wir müssen wissen, wer zu uns kommt“ – sie sind die derzeit in Europa wohl am meisten beschworenen politischen Formeln. Sie in die Tat umzusetzen, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz ebenso versprochen wie die gesamte EU-Spitze. Wo also sind die angekündigten 10.000 Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die Europa künftig besser vor illegaler Migration schützen sollen?

Noch hat keiner von ihnen seinen Einsatzbefehl erhalten – doch der erste Schritt ist getan: Die Finanzierung der künftigen europäischen Grenzschützer ist gesichert – nächstes Jahr werden die derzeit 1.500 Frontex-Beamten um 750 Mitarbeiter aufgestockt. Im EU-Budget 2019 sind dabei nach Angaben des Finanzministeriums in Wien zusätzliche 20,5 Millionen Euro vorgesehen (neben dem Frontex-Jahresetat von 322 Mio. Euro).