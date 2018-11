Oettinger: "Frontex wird 2019 deutlich aufgestockt"

Der Budgetentwurf 2021-2027 sieht eine Erhöhung vor. Österreich will keinen Cent mehr zahlen. Kommen Sie Österreich entgegen?

Es gibt Länder, die bereit sind, höhere Einzahlungen zu leisten, weil sie keine Kürzungen im Programm haben wollen. Andere wollen weniger einzahlen. Wenn die Briten austreten, haben wir Lücken im Haushalt. Die EU-Kommission darf im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten keine Schulden machen. Deswegen schlage ich einen Mix aus vertretbaren Kürzungen und leicht erhöhten Einzahlungen vor.

Um welche Kürzungen handelt es sich konkret?

Wir wollen das Agrarbudget um fünf Prozent kürzen, die Kohäsion (Regionalentwicklung) um 6,3 Prozent. Müssen wir mehr kürzen, würden wir Programme gewaltig beschädigen. Dann könnten wir Projekte in Oberösterreich, Niederösterreich oder im Burgenland in der Struktur- und Arbeitsmarktpolitik nicht mehr so fördern, wie wir es derzeit tun. Auch in die Forschung könnten wir nicht verstärkt investieren. Wir haben gute Gründe für eine maßvolle Erhöhung der Einzahlungen.

Wird Österreich also künftig netto mehr als bisher an Brüssel zahlen müssen?

Die Zahlungen dürften sich etwas erhöhen, wenn wir die Brexitlücke ausgleichen und neue Aufgaben finanzieren wollen. Diese Programme sind im Interesse der Länder. Es ist besser mehr für Forschung als noch mehr für Silos in den Mitgliedstaaten zu zahlen. Wir glauben, dass die Position Österreichs eine Ausgangsposition ist.

Alles nur Taktik?

Es ist ein Pokerspiel. Am Ende müssen wir uns einigen, es braucht Einstimmigkeit. Ich rate allen Regierungen, dass sie flexibel in die Verhandlungen gehen.