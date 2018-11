Asylamt macht ernst: Heuer um 46 Prozent mehr Abschiebungen

Von 42.738 Entscheidungen waren 57 Prozent negativ; 2017 wurden 46 Prozent Asylansuchen abgelehnt .

Bis Ende Oktober 2018 gab es 10.450 Außerlandesbringungen – etwa so viele wie im ganzen Jahr 2016. Mehr als die Hälfte erfolgte zwangsweise (siehe Grafik rechts). Rechnet man die Dublin-Überstellungen in ein anderes EU-Land heraus, bleiben 3772 Menschen, die in ihre Heimat abgeschoben wurden – das ist ein Plus von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Top-Nationen sind heuer Nigeria, der Irak und Georgien mit 518 Personen.

Sammelabschiebungen nach Kabul via Charter kosten laut früheren Angaben von Frontex um die 200.000 Euro, in manche Länder bucht man auch nur Linienflüge.