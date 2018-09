Fakt und Fiktion: Weit weniger Migration als gefühlt

Es gibt Fakten, und es gibt eine gefühlte Wahrheit. Mit letzterem spielen Rechtspopulisten in Europa beim Thema Migration nur zu gerne. Und das wirkt, wie eine Untersuchung des Eurobarometer aus dem Vorjahr zeigt.

Fakt ist, dass es im EU-Schnitt 7,2 Prozent Migranten gibt. Die gefühlte Wahrheit für EU-Bürger ist, dass es 16,7 Prozent sind. Zwischen den Ländern gibt es bei der Befragung starke Unterschiede: In Polen glaubt man, dass jeder zehnte im Land ein Migrant ist – tatsächlich ist es aber nur jeder hundertste (10 Prozent zu 1,1 Prozent). Nur in Estland wird der Migrantenanteil mit zwölf Prozent als zu niedrig eingeschätzt; es sind de facto 13,1.

Welchen Einfluss die Asyl-Debatte auf die gefühlte Wahrheit hat, zeigt Italien: Das Land am Mittelmeer ist ja Anlaufstelle für Bootsflüchtlinge, die Regierung liegt deshalb mit Brüssel im Clinch. So glauben die Italiener, dass fast ein Viertel der Menschen in ihrem Land ausländischer Herkunft ist (24,6 Prozent). Real sind es sieben Prozent.