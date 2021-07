Fridays for Future: „Es braucht Greta nicht mehr als Leitfigur“

War’s das mit der Glaubwürdigkeit der Grünen, wenn sie jetzt in der Klimapolitik nachgeben?

Natürlich. Die Grünen sind mit Klimaschutz angetreten und dafür gewählt worden. Aber auch im Wahlkampf von Sebastian Kurz hat Klimaschutz eine Rolle gespielt, so wie bei fast allen Parteien. Viele seiner Wähler fordern das von ihm. Es sollten also beide Regierungsparteien nicht umfallen.

In der Pandemie wurde es ruhig um Fridays for Future. Kann es gelingen, erneut Massen zu mobilisieren?

Corona hat uns stark ausgebremst. In der Pandemie war es nicht möglich, auf der Straße präsent zu sein. Vieles wurde ins Internet verlagert, aber online streiken ist nicht so wirkungsvoll. Auch unsere Ortsgruppen sind vielerorts kleiner geworden. Aber mit den Waldbränden in Kanada und dem Hochwasser steigt das Bewusstsein wieder. Der nächste weltweite Klimaprotest ist im September geplant.

Wie wichtig ist Greta Thunberg noch für die Bewegung?

Das Bewusstsein über die Problematik war in der Generation bereits vorhanden. Aber es brauchte sie als Kristallisationspunkt, um die Menschen zu mobilisieren. Mittlerweile ist die Klimabewegung breiter geworden, es braucht sie also nicht mehr als einzige Leitfigur. Künftig wird es mehrere Personen geben, die mobilisieren werden.

Sie sind auch Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Was wurde eigentlich daraus? Durch den Antrag im Parlament war es eines der umsetzungsstärksten Volksbegehren in Österreich. Aber bis jetzt ist nichts in Gesetze gegossen. Es gibt bereits einen Entwurf der Grünen. Die Frage ist aber, was sie von der Umsetzung abhält.