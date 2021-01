Welt von übermorgen: Das passiert, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen

Doch tatsächlich steigen die Treibhausgas-Emissionen in Österreich. Grund ist der Verkehr. „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes läuft in manchen Regionen sehr gut, in manchen weniger“, sagt Wadsak. Um den Umstieg auf Öffis zu erleichtern, brauche es aber ein flächendeckendes und günstiges Netz. Das geplante 1-2-3-Ticket ist laut dem Experten der richtige Weg, allerdings hakt es in der Umsetzung. Die Regierung verhandelt seit Monaten, vor allem die Finanzierung wirft Fragen auf.

Was also, wenn uns die Reduktion nicht gelingt und es so weitergeht wie bisher? Wie wird die Erde in 20, 40 oder 60 Jahren aussehen? Blicken wir zuerst einmal nach Österreich. Dass es den Grünen Veltliner hierzulande bald nicht mehr geben wird, ist zwar für Anhänger der Weinsorte bitter. Aber es gehört wohl noch zu den harmlosesten Folgen. Da sich die Wärme vom Süden her noch stärker ausbreiten wird, werden viele Sorten Richtung Norden ziehen. Dafür aber werden sich Rotweinsorten aus Italien etablieren.