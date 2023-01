Freiwilligen-Vereine erinnern die Regierung an ihre Zusagen

Wenn Wallner von der Koalition einfordert, ihre noch offenen Punkte im Regierungsprogramm zu erfüllen, dann weiß er also, wovon er spricht. „Wir schätzen das so ein, dass wir die offenen Punkte bis zum Sommer abgearbeitet haben sollten, denn danach dräuen die nächsten Wahlkämpfe heran und Entscheidungen fallen nicht mehr nur nach Rationalität“, formuliert Wallner.

Und das sind die offenen Forderungen:

Ausweiten der Spendenabsetzbarkeit Seit 1. Jänner 2017 sind Spenden an viele Vereine und gemeinnützige Organisationen steuerlich absetzbar, aber nicht an alle. Spenden an Sportvereine oder Bildungsorganisationen sind nicht von der Absetzbarkeit erfasst. Sie sollen nun auch begünstigt werden.

Versicherung für freiwillige Arbeit soll vereinheitlicht werden, „aber nicht auf Kosten der Organisationen“, sagt Wallner.

Informationsfreiheitsgesetz Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses sei für Freiwilligenorganisationen wichtig, weil sie oftmals anwaltlich tätig sind. Zudem würden sie Informationen für ihre Kontrolltätigkeit oder Stellungnahmen brauchen.

Akut haben viele Vereine ein Problem mit den gestiegenen Energiekosten. Das Bündnis fordert die Regierung auf, die Freiwilligenorganisationen beim Energiekostenzuschuss nicht schlechter zu behandeln als z. B. Wirtschaft und Industrie. Die Krise sei für Non-Profit-Organisationen „existenzgefährdend“, sagt Kaiser.