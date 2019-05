Freiwilligenarbeit: „Ein bisschen wie Welt retten“

Motivation: „Wer nicht reist, lernt viele Seiten dieser Welt nicht kennen und schreibt auch an seiner eigenen Geschichte nicht weiter. Ich wollte quasi dahin gehen, wo zuvor kein Weg war, um eigene Spuren zu hinterlassen.“

Freiwilligenarbeit: „Ich war schon mehrmals im Einsatz. Auf den Philippinen habe ich zunächst bei einem Natur- und Umweltschutzprogramm geholfen,dann ging es auf die Insel Palawan, wo ich mit anderen den Einheimischen geholfen habe. Danach aber kam mein Herzensprojekt, bei dem ich in einer Schule Englisch oder Mathe unterrichtet habe.“

Erfahrung: „Manchmal hast du weder Strom, noch Handyempfang oder warmes Wasser. Dafür schier endlose, weiße Sandstrände und vor allem das Gefühl, nicht bloß Helfer zu sein, sondern wie ein Familienmitglied. Den Kindern geht es teilweise gesundheitlich schlecht, dennoch sind sie glücklich, sie lachen jeden Tag, vor allem, wenn sie uns Fremde sehen. Da überdenkst du deine Werte neu. Es geht im Leben nicht darum, alles perfekt zu meistern oder aufs Äußere bedacht zu sein. Es geht darum, Perspektiven zu schaffen – gemeinsam.“

Umwelt- und Tierschutzprojekte, Empowerment-Programme, Waisenhäuser

Und wo Nachfrage ist, da steigt auch die Vielfalt der Angebote. So kann man sich aktuell in Sozialprojekten mit Kindern oder bedürftigen Menschen, in Frauen-Empowerment-Programmen oder in Bildungseinrichtungen und Waisenhäusern ebenso engagieren wie in Umwelt- und Tierschutzprojekten, Nationalparks oder auf Farmen. „Ein solcher Freiwilligenjob ist eine tolle Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln, über seine Grenzen hinauszugehen, interessante Leute aus aller Welt zu treffen und dabei noch etwas Gutes zu tun“, sagt Sonja, 19, die bereits zweimal in dieser Mission unterwegs war – auf Bali hat sie Kinder unterrichtet und geholfen, das Schulgebäude zu renovieren, in Südafrika arbeitete sie als Sportlehrerin.

„Als Freiwillige arbeitest du unentgeltlich in einem sozialen oder ökologischen Projekt und unterstützt die einheimischen Worker bei ihrer Arbeit. Als Gegenleistung erhältst du von den meisten Projekten oder Gastfamilien freie Unterkunft und Verpflegung.“ Auf alle Fälle lernt man, in einfachen Verhältnissen zu leben, schließt neue Freundschaften mit Einheimischen und internationalen Helfern und taucht für einige Monate in eine ganz andere Welt ein.

Dies zumindest ist garantiert, ob man in Namibia Zebrababys pflegt, in Thailand Lehmhütten baut, in Chile mit Rinderherden unterwegs ist, in Neuseeland auf einer Pferderanch hilft, in Indien Kindern Englisch, Geografie oder Rechnen beibringt, in Südafrika das Verhalten von Elefanten erforscht oder in Frankreich in einer Wohngemeinschaft mit behinderten Menschen lebt – freiwillige Helfer leisten immer einen wichtigen Beitrag fürs Gastland.

In die Schule nach Bali

Sonja Koller absolvierte ein Schulprojekt auf Bali