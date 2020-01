Franzobel über Opernball-Proteste: „Berufsdemonstrant war ich keiner“

Wird heute weniger demonstriert? Gibt’s noch eine radikale Linke?

Der Österreicher war immer ein biedermeierliches Gemüt. Dank der Sozialpartnerschaft, manche nennen sie auch Sozialpanzerschaft, gibt es hier keine Streikkultur wie in Frankreich oder Italien, was mir als Benützer öffentlicher Verkehrsmittel nicht ganz unrecht ist. Die Linke ist zweifellos in der Krise, weil es keine Klassen mehr gibt, nur Mittelstand. Die Leute haben vergessen, wem sie die sozialen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zu verdanken haben. Dass die heutige Jugend unpolitischer ist, glaube ich nicht. Sie hat nur andere Probleme und andere Ausdrucksmöglichkeiten. Die schwedische Klima-Pippi-Langstrumpf, ich meine das gar nicht despektierlich, macht durchaus Hoffnung.

Wie oder was waren Sie eigentlich in Ihrer Jugend?

Ich habe mich immer als Künstler gesehen. Das Äußerste war, Wände mit politischen Sprüchen zu besprühen: Grün statt Grau … mit Lackfarbe gesprayt – auch hirnverbrannt.

Bald hat mich nur noch die Kunst interessiert, weil ich ja vor allem eines wollte: frei sein. Politische Gruppierungen, die Aktion kritischer Schüler oder später Studentenorganisationen haben mich, wie es halt so ist in dem Alter, wegen hübscher Frauen angezogen, aber dann mit ihrem Pragmatismus doch gleich wieder abgeturnt. Also ist mir nur die Kunst geblieben.