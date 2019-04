FPÖ wird Aufregung um "Ratten-Gedicht" nicht mehr los

Hatte die FPÖ gehofft, mit dem Rücktritt des Braunauer Vizebürgermeisters sei die Causa „Ratten-Gedicht“ erledigt, hat sie sich geirrt. Vielmehr schaukelte sich die Debatte um die rassistisch konnotierten Verse am Mittwoch weiter auf – bis sich sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingeschaltet hat.

In einer Aussendung warnte das Staatsoberhaupt vor einer „Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas in unserem Land“ und Hetze gegen Minderheiten, die man nie akzeptieren werde. Schon am Dienstag hatte Van der Bellen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in die Hofburg zitiert und ihn ins Gebet genommen.