Vilimsky in "ZiB2": "Das habe ich überhaupt noch nie erlebt"

Der FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky, sieht die Affäre um ein rassistisches Gedicht des Vizebürgermeisters von Braunau ausgestanden. Der FPÖ-Funktionär Christian Schilcher war am Wochenende unter Beschuss geraten, weil er in der lokalen Parteizeitung ein Gedicht veröffentlicht hatte, in dem die Zuwanderung aus Sicht einer Ratte "mit Kanalisationshintergrund" beschrieben wird. Schilcher schreibt darin, "dass wenn man zwei Kulturen mischt (...) es ist, als ob man sie zerstört".

Auf die Frage im ZiB2-Interview, warum die FPÖ immer wieder durch solche Fälle auffalle, sagte Vilimsky, es gebe „so etwas wie linke Netzwerke, die in den letzten Winkeln suchen“, um Dinge zu finden, die man gegen seine Partei instrumentalisieren kann. Im konkreten Fall ging es allerdings um den „Vizebürgermeister einer Kleinstadt“. Dieser habe etwas geschrieben, „das abzulehnen ist, keine Frage“. Mit dessen Rücktritt sei die Sache von seiner Partei „sauber“ gelöst.