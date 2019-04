Aufregung um "Ratten-Gedicht": "Kann FPÖ nicht mehr egal sein"

„Ich freue mich, dass so ein großes Interesse an unserer EU-Kampagne gegeben ist“, sagt Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache staubtrocken in die Runde von Journalisten – und an seiner Seite muss Harald Vilimsky schmunzeln.

An den EU-Spitzenkandidaten sollte später nur eine einzige Frage gerichtet werden, die beiden Plakatsujets interessieren nur am Rande. „ FPÖ voten gegen EU-Asylchaoten“, steht da. Die Freiheitlichen reimen wieder. Aber das ist heute Nebensache.

Am Dienstag interessiert ein anderer Reim: Das „Ratten-Gedicht“ des Braunauer Vizebürgermeisters Christian Schilcher (siehe rechts), das inzwischen ein weltweites Medienecho gefunden hat – von Guardian und BBC („deeply racist poem“) bis zu CNN, Washington Post oder der israelischen Haaretz.

Schilcher habe „in den politischen Müll gegriffen“, sagt Strache. Er sei von seinem Amt zurück- und aus der FPÖ ausgetreten, „um der Partei nicht zu schaden“.