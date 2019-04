Freiheitliche Abgänge - Eine Geschichte voller Entgleisungen

Udo Landbauer, 2018

Nur vier Tage nach der Niederösterreichischen Landtagswahl trat der FPÖ-Spitzenkandidat wegen der "Liederbuch-Affäre" am 1. Februar 2018 von allen Ämtern zurück. Landbauer war Mitglied der Burschenschaft "Germania". Liedtexte der Verbindung waren zuvor an die Öffentlichkeit geraten. Dort hieß es in Anspielung an die Vergasung von sechs Millionen Juden: "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million". Die Staatsanwaltschaft ermittelte zunächst wegen Wiederbetätigung gegen Landbauer, ließ die Ermittlungen jedoch fallen. Sechs Monate später kehrte Landbauer Ende August 2018 wieder in die Landespolitik zurück.