FPÖ: "Wir wollen einen Schlussstrich unter den Namen Strache ziehen"

„Zusammenhalt ist in diesen Stunden so wichtig wie nie zuvor. Meinen Beitrag leiste ich durch die Aufklärungsarbeit und durch aufrichtige Verbundenheit gegenüber dem freiheitlichen Lager.“ Heinz-Christian Strache erklärt sich und seine Parteimitgliedschaft am 1. Oktober 2019 für ruhend.

Sein Beitrag ist zu gering, seine Verbundenheit einseitig, der Zusammenhalt Geschichte – so wie er selbst.

Es reicht der FPÖ unter Norbert Hofer nicht, dass das einfache Parteimitglied Strache sich zurückzieht und „keine politische Funktion anstrebt“, wie er in seiner Erklärung am Dienstag sagte. Stunden nach dem Statement wurde Strache von Hofer suspendiert. Hinauskomplimentiert aus der „freiheitlichen Familie“, deren Teil er nicht mehr sein soll. Wie übrigens auch Ehefrau Philippa, die für viele Funktionäre mehr geduldet denn geachtet war, wie sie in KURIER-Gesprächen betonen.