Statt Corona-U-Ausschuss: Kickl will Ministerien mit Anfragen fluten

Genau an diesem vermeintlich politischen Erfolgsrezept will die FPÖ nun festhalten. Und zwar nicht mittels Untersuchungsausschuss, wie monatelang gemutmaßt wurde, sondern mittels Anfragen. Im U-Auschuss will man das Innenministerium und das Ableben von Christian Pilnacek näher untersucht wissen, mit der Pandemie die politische Apparate gleichsam "beschäftigten", wie es in der FPÖ heißt.