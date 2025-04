Pilnacek-U-Ausschuss: FPÖ will im Mai starten

Ist es vielleicht doch keine so gute Idee, die Causa Christian Pilnacek in einem Untersuchungsausschuss im Parlament aufzuarbeiten? Noch dazu, wo man den eigenen Wählern versprochen hat, zunächst einmal die Corona-Maßnahmen der vergangenen Regierung parlamentarisch zu untersuchen?

Nachdem am Donnerstag in der Presse spekuliert wurde, ob die FPÖ aufgrund von internen Debatten nun doch keinen Pilnacek-U-Ausschuss initiieren wird, sah sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker veranlasst klarzustellen, dass man am Plan eines Pilnacek-U-Ausschusses selbstverständlich festhalte.

"Der Ausschuss soll im September beginnen", ließ Hafenecker via Krone wissen. Dass man den dafür nötigen Antrag im Parlament nicht, wie angekündigt, im April, sondern erst im Mai einbringe, liegt unter anderem daran, dass der FPÖ-Parlamentsklub noch die Erkenntnisse der Volksanwaltschaft in den Antrag mit einbeziehen will. Diese sollen, so heißt es, kommende Woche vorliegen. Und dann, sagt Hafenecker, wird die FPÖ den U-Ausschuss mit dem Arbeitstitel "ÖVP-Netzwerke im Innenministerium" im Zuge einer Sondersitzung installieren.