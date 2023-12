Hat die Corona-Aufarbeitung funktioniert? Ergebnisse werden vorgestellt

Am 4. Mai kündigten Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) den Start der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Coronapandemie an. Gemeinsam mit Alexander Bogner wurden Details zum Ablauf bekannt - heute, sieben Monate später, werden die Ergebnisse der Studie in leicht abgewandelter Personalkonstellation präsentiert. Anstelle von Edtstadler tritt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

➤Hier lesen Sie, wie der Prozess aufgestellt war: Wie sie aussehen wird

Der KURIER berichtet live ab 13:25 Uhr von der Pressekonferenz. Hier geht es zum Live-Stream: