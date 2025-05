„Der 1. Mai ist in unserem nationalen Bewusstsein tief verankert als Tag der Arbeit, der Leistung und der Traditionen“, so zum Auftakt FPÖ-OÖ-Chef Manfred Haimbuchner. Und weiter: „Wir vertrauen auf die Kraft des Einzelnen. Vergessen aber nicht darauf, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind in diesem Land.“