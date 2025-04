Republik gab während Pandemie 11,5 Milliarden Euro aus

Zu Beginn der Pandemie verspricht die türkis-grüne Regierung zu helfen – der Bevölkerung in gesundheitlicher Sicht, den Unternehmen in wirtschaftlichen Belangen – „koste es, was es wolle“.

Wie viel der Staat in die Hand genommen hat, um Tests, Impfungen oder Absonderungen zu organisieren – das weist nun – fünf Jahre nach der Ausbreitung des Corona-Virus’ – ein Bericht des Gesundheitsministeriums (BMSGPK) an den zuständigen Ausschuss des Nationalrates hervor, wie die Kleine Zeitung als erste berichtet. Der online abrufbare „Bericht gem. § 3 Abs. 5 COVID-19FondsG“ beinhaltet die Gesamtkosten von 2020 bis 2024.