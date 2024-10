Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache: "Natürlich ist es ein Überlebenskampf"

Sie treten zur Wien-Wahl an?

Natürlich, das hat mir das Herz herausgerissen. Die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft war immer meine Familie. Ich bleibe Teil davon, halt außerhalb der Partei. 2020 habe ich das „Team HC Strache. Allianz für Österreich“ gegründet und habe große Lust, in Wien noch einmal umzurühren. Ich denke, es gibt ein Potenzial, das wir neben der FPÖ Wien ansprechen können.

Heinz-Christian Strache: Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik sind die Freiheitlichen stärkste Kraft geworden, und es gibt – noch ohne konkrete Regierungsverhandlungen – bereits wieder Donnerstagsdemonstrationen. Will man jetzt Wahlen abschaffen oder passt es einem nicht, wie die Wähler entschieden haben? Das ist eine beängstigende Entwicklung – bis hin zum Eindruck der Einheitspartei, den die Wahlverlierer vermitteln: alle gegen die FPÖ und Herbert Kickl.

KURIER: Sie haben auf X die „linke Meinungsdiktatur“ kritisiert. Was meinen Sie denn damit?

Ist eine Fusion mit der FPÖ ausgeschlossen?

Ich habe immer die Hand ausgestreckt. Bis dato wurde sie nicht ergriffen. Viele sagen mir: „Du fehlst in der Opposition.“ Uns fehlt allerdings noch Budget, ehrlich gesagt. Das ist nicht leicht.

Das letzte Mal sind Sie gescheitert.

Ja, in der Phase der höchsten Verleumdung, wo 13 Verfahren gegen mich eröffnet wurden. Zehn habe ich bisher gewonnen. Auf den Kosten bleibe ich aber sitzen.

Wie viel hat Sie das gekostet?

Das möchte ich nicht sagen. Aber am Beispiel Chorherr: Ein Verfahren kostete ihn über 100.000 Euro. Man kriegt nach einem Freispruch dann vielleicht 3.500 Euro Kostenersatz, ein Witz. So kann man wen fertigmachen. Sogar meine letzten Ersparnisse wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ich habe daher in manchen Verfahren auf den Anwalt verzichtet. Aber ohne Mindestbetreuung ist man verloren.