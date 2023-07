FPÖ steigt aus Parlamentsformat "Politik am Ring" aus

Die FPÖ wird künftig nicht mehr an der Diskussionssendung "Politik am Ring" teilnehmen, die seit November 2020 vom Parlament produziert wird. Die Sendung, die via YouTube und Facebook übertragen wird, werde "um sündteures Geld, aber mit konstant wenig Publikum" produziert, kritisiert Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker gegenüber der APA. "Wir können es nicht weiter verantworten, uns an dieser kolossalen Geldvernichtungsaktion zu beteiligen."