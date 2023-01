Warum so viele Menschen das neue Parlament besuchen

In der Säulenhalle haben die Parteien ihre Stände aufgebaut. Eine ältere Dame sammelt Autogramme von all jenen, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Ihre Hand zittert ein bisschen, als sie der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer den Zettel reicht. Inzwischen schütteln SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ÖVP-Mandatar Friedrich Ofenauer Hände. Schimpfen würden die Besucher kaum, erzählen beide. „Einige sagen, sie erwarten sich einen besseren Umgangston im Parlament“, sagt Ofenauer. „Es ist gut, dass wir erinnert werden, für wen wir arbeiten“, sagt Rendi-Wagner. Nebenan will ein Herr derweil von den Grünen wissen: „Wie geht’s eich mit den Schworzen?“