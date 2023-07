Neues Parlament entpuppt sich als Besuchermagnet

Zu hartes Licht

Je wärmer die Tage, desto mehr Zuschauer wenden sich erbost an den ORF: Die Nationalratsabgeordneten seien bei Übertragungen blau- bis grünstichig; und überhaupt erinnere der Plenarsaal mit den Schlagschatten im Gittermuster mehr an eine Justizvollzugsanstalt denn an ein Parlament. An den Kameraleute des ORF liegt es nicht: Im sanierten Plenarsaal gibt es keine Kameraleute, die Bilder werden von fünf automatischen Kameras aufgenommen.