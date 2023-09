FPÖ-Spesenaffäre: 8.000 Euro Geldstrafe für Wirt

Zwei Diversionen - und nun ein Schuldspruch: In der FPÖ-Spesenaffäre rund um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache kam am Montag ein Gastwirt bei seiner Verhandlung vor dem Landesgericht Korneuburg weniger glimpflich davon als zwei Sicherheitsleute, die zuvor in Wien vor Gericht gestanden waren.

Josef B. war wegen schweren Betrugs, falscher Beweisaussage und Beteiligung an Veruntreuung angeklagt - und voll geständig.

"Es war ein Blödsinn von mir", sagte er bei der Frage nach seinem Motiv. "Es tut mir leid, dass das passiert ist. So etwas wird es von mir nicht mehr geben. Nur noch Essen und Trinken", entschuldigte er sich dann noch einmal vor der Urteilsverkündung.

Das Urteil überraschte dann doch: 8.000 Euro Geldstrafe fasste der 55-Jährige aus - nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft vorerst keine Erklärung abgab.