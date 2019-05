Österreichs Berufsdetektive zum Ibiza-Video: „Das waren keine Profis“

In Österreich gibt es etwa 250 Berufsdetektive, davon 100 in Wien. Seriöse Detekteien bilden ihre Mitarbeiter umfassend aus. Diese müssen am Ende eine Befähigungsprüfung ablegen, um einen Gewerbeschein zu erlangen.

Geprüft werden unter anderem Rechtskunde und Kriminologie. Mit Detektiven aus den diversen TV-Serien und Filmen hat die Realität hierzulande wenig zu tun.

„Es ist auch für jeden seriösen Detektiv eine Gratwanderung, weil sich die Fälle um Informationen drehen, die man nicht so leicht bekommt, wie es sich die Leute vorstellen“, sagt Goliasch. „Es tun sich viele Kollegen schwer, dem Kunden zu sagen, bis dahin können wir gehen und nicht weiter. Aber dieses Nein ist ganz wichtig.“ Heute arbeiten private Schnüffler in Österreich vorwiegend als Kaufhausdetektive, Personenschützer, Sicherheitsberater und als Betrugsermittler für Versicherungen. Sie werden von Unternehmen auch in Sachen Diebstahl durch Mitarbeiter und bei der Bekämpfung von Betriebsspionage eingesetzt.

Hans Schaffer, ein Ex-Chefinspektor des Sicherheitsbüros, ist in Österreich die erste Adresse, wenn es um die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels geht. Seine Truppe führt oft wochenlang Observationen durch.